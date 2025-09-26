Volkswagen sospende la produzione di auto elettriche in due stabilimenti | Domanda inferiore alle attese
Volkswagen interromperà temporaneamente la produzione di auto elettriche in due dei suoi stabilimenti tedeschi. Dal 6 ottobre, in concomitanza con l’inizio delle vacanze autunnali, gli impianti di Zwickau e Dresda, in Sassonia, sospenderanno le linee di assemblaggio per una settimana. La. 🔗 Leggi su Today.it
Volkswagen sospende la produzione dell'iD.Buzz, vendite inferiori alle attese
Volkswagen imita Stellantis per le fabbriche: effetto domino auto elettrica - In Germania Volkswagen sospende temporaneamente la produzione negli stabilimenti di auto elettriche, imitando Stellantis. motorisumotori.it scrive
Volkswagen, stop alla produzione: la domanda sulle elettriche è debole - In Germania il gruppo assiste a due scenari contrapposti, tra la produzione di modelli termici di volume e le elettriche a scontare una domanda insufficiente ... Lo riporta auto.it