Volkswagen ID Polo la compatta elettrica del futuro si presenta | le caratteristiche e la versione Gti
Sotto l'aerografia camuffata s'intravedono le linee della futura ID. Polo (svelata al Salone dell'Auto Iaa Mobility 2025 di Monaco di Baviera) di Volkswagen: non ID. 2all, come originariamente pensato dalla casa di Wolfsburg, che poi ha virato per puntare su un nome che ha fatto la storia del brand, aggiungendoci la sigla ID., in grado di identificare la gamma 100% elettrica del marchio tedesco. Una "mini Golf", di fatto, con sbalzi minimi, abitabilità interna massima e una pulizia delle linee da ammirare. Badge retroilluminati sia all'anteriore che al posteriore, cerchi da 19" e altre chicche per la compatta elettrica in arrivo nella seconda metà del 2026, mentre per la variante sportiva ID. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: volkswagen - polo
Volkswagen ID. Polo: la compatta elettrica inaugura la nuova strategia
Nuova Volkswagen ID.Polo 2026: la compatta sarà solo elettrica
ID Polo, la prima Volkswagen elettrica con la nuova nomenclatura unificata
VOLKSWAGEN Polo 1.0 TSI 95 CV Style KM0 MY24 - facebook.com Vai su Facebook
Volkswagen Polo compie 50 anni: show in stile Gymkhana con le versioni da rally | Video - X Vai su X
Volkswagen ID. Polo, la compatta elettrica cambia nome e futuro: niente più ID.2 - La scelta evidenzia la volontà del marchio di legare la mo ... Scrive tecnoandroid.it
Volkswagen ID. Polo: tolto il camouflage, la compatta elettrica sarà esattamente così - Polo nasce con l'obiettivo di rendere la mobilità elettrica alla portata di un pubblico più vasto con un prezzo attorno ai 25. Da motorisumotori.it