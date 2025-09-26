Sotto l'aerografia camuffata s'intravedono le linee della futura ID. Polo (svelata al Salone dell'Auto Iaa Mobility 2025 di Monaco di Baviera) di Volkswagen: non ID. 2all, come originariamente pensato dalla casa di Wolfsburg, che poi ha virato per puntare su un nome che ha fatto la storia del brand, aggiungendoci la sigla ID., in grado di identificare la gamma 100% elettrica del marchio tedesco. Una "mini Golf", di fatto, con sbalzi minimi, abitabilità interna massima e una pulizia delle linee da ammirare. Badge retroilluminati sia all'anteriore che al posteriore, cerchi da 19" e altre chicche per la compatta elettrica in arrivo nella seconda metà del 2026, mentre per la variante sportiva ID. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen ID. Polo, la compatta elettrica del futuro si presenta: le caratteristiche e la versione Gti