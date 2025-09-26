Voglio prendermi cura di tutta la Puglia | Decaro inaugura i primi sei comitati

ORIA - “Voglio prendermi cura di tutta la Puglia”, di ogni singolo paese, anche di quelli “che non vede nessuno”. Entra nel vivo oggi, venerdì 26 settembre 2025, la campagna elettorale di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed euro-parlamentare, per le regionali. Il candidato di centro-sinistra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Decaro, maratona tra le sei province: “Mi voglio prendere cura di tutta la Puglia” - Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione inaugura i primi comitati, da Ginosa a Oria, da Cursi a Bari, da Andria e Cerignola: “Dobbiamo ridurre i divari con gli altri e tra noi” ... lecceprima.it scrive