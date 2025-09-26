Voglio dedicare questa edizione al re del varietà Pippo Baudo | Carlo Conti presenta la nuova stagione di Tale e Quale show

Torna su Rai1 uno dei varietà più seguiti nella televisione italiana. “Tale e Quale Show”, giunto alla quindicesima edizione, inizierà venerdì 26 settembre e andrà in prima serata su Rai Uno dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Carlo Conti. Lo show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, proporrà sette appuntamenti dedicati a spettacolo, musica e intrattenimento. Durante la presentazione di Tale e Quale, Carlo Conti ha voluto sottolineare il fatto che si tratterà di un’edizione speciale: “Questo è il primo Tale e Quale Show dopo l’addio al re del varietà, Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voglio dedicare questa edizione al re del varietà, Pippo Baudo”: Carlo Conti presenta la nuova stagione di Tale e Quale show

