Vogliamo solo lui Terrore a Vittoria | banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Vogliamo solo lui". Terrore a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

