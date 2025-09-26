‘Vogliamo solo lui’ sequestro choc Vittoria | 17enne rapito sotto gli occhi degli amici
Il rapimento davanti agli amici. Una scena da film, ma purtroppo reale, ha sconvolto la comunità di Vittoria, in provincia di Ragusa. Giovedì 25 settembre, intorno alle 21:30, un ragazzo di appena 17 anni è stato sequestrato sotto gli occhi increduli dei suoi coetanei. Due uomini incappucciati e armati di pistola, scesi da una Fiat Panda nera, lo hanno chiamato per cognome, confermando di sapere con precisione chi fosse la loro vittima. Dopo avergli sottratto il telefono cellulare – lasciato a terra per evitare che le celle telefoniche potessero tracciarli – lo hanno spinto con forza in auto e sono fuggiti a tutta velocità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
