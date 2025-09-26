Il rapimento davanti agli amici. Una scena da film, ma purtroppo reale, ha sconvolto la comunità di Vittoria, in provincia di Ragusa. Giovedì 25 settembre, intorno alle 21:30, un ragazzo di appena 17 anni è stato sequestrato sotto gli occhi increduli dei suoi coetanei. Due uomini incappucciati e armati di pistola, scesi da una Fiat Panda nera, lo hanno chiamato per cognome, confermando di sapere con precisione chi fosse la loro vittima. Dopo avergli sottratto il telefono cellulare – lasciato a terra per evitare che le celle telefoniche potessero tracciarli – lo hanno spinto con forza in auto e sono fuggiti a tutta velocità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

'Vogliamo solo lui', sequestro choc Vittoria: 17enne rapito sotto gli occhi degli amici