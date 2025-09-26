Vogliamo solo lui Paura a Vittoria | banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici Proseguono le ricerche
Proseguono le ricerche del diciassettenne rapito nel Ragusano. Il sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Fabio Zarbano: «Droga, sesso e risse sotto casa di mia sorella a Mestre, ha paura. Transgender con i clienti sul pianerottolo. Vogliamo un cancello»
La rabbia degli alluvionati in val di Zena: “Vogliamo vivere senza paura”
"Vogliamo solo lui". Paura a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici
«Ho paura, voglio tornare subito a casa»: è l'unica frase che Monika, #turista 33enne #accoltellata per strada, ripete dal letto dell'ospedale - X Vai su X
"Vogliamo solo lui". Paura a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici. Proseguono le ricerche - Prima di rapirlo, i due malviventi avrebbero chiamato per nome il giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona ...