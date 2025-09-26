Vogliamo solo lui | giovane sequestrato in pieno centro a Vittoria scatta caccia alla Panda nera

"Vogliamo solo lui, non vi preoccupate": a Vittoria, in provincia di Ragusa, un ragazzo è stato sequestrato da due uomini incappucciati davanti a diversi testimoni. Trasportato su una Panda nera scortata da un’altra utilitaria, il giovane, figlio di un noto commerciante, è tuttora scomparso. Il sindaco Francesco Aiello ha raccontato l’accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vogliamo - giovane

"Vogliamo solo lui". Terrore a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici

Andrea Boldrini, amico del giovane ucciso vent’anni fa: “Vogliamo raccontare la sua storia a chi allora non era ancora nato, affinché non accada mai più” - facebook.com Vai su Facebook

“Vogliamo solo lui”: giovane sequestrato in pieno centro a Vittoria, scatta caccia alla Panda nera - "Vogliamo solo lui, non vi preoccupate": a Vittoria, in provincia di Ragusa, un ragazzo è stato sequestrato da due uomini incappucciati davanti ... Da fanpage.it

"Vogliamo solo lui". Terrore a Vittoria: banditi incappucciati sequestrano un giovane in piazza davanti agli amici - Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo ... Come scrive msn.com