Voghera frontale fra uno scooter e un’auto sulla provinciale | muore giovane di 27 anni

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voghera (Pavia), 26 settembre 2025 –  Un operaio di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, verso le 7, lungo la strada provinciale che collega Voghera a Torrazza Coste, in provincia di Pavia. Il giovane era su uno scooter e si stava recando al lavoro, in una ditta di Torrazza Coste, quando si è scontrato frontalmente con un'auto diretta verso Voghera. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Lo scooter, tale sono stati l’impatto e la velocità dello scontro, è stato scaraventato per alcuni metri finendo la sua corsa nella campagna che costeggia la provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

