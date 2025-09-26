Vlahovic via a gennaio? Le 5 cessioni più onerose nella storia della Juventus

L’attaccante serbo potrebbe lasciare i bianconeri nella prossima sessione di mercato: scopri quali sono state le 5 cessioni più onerose del club più vincente d’Italia (LaPresse) – Calciomercato.it Una partenza sorprendente, contro ogni pronostico dopo un’estate turbolenta. Dusan Vlahovic è partito a razzo in questa stagione, eppure la sua permanenza nella Juventus non è affatto scontata. Restano assolutamente vive le piste che lo vedrebbero al Bayern Monaco o al Manchester United, già dal mese di gennaio. Un addio che è nell’aria da tempo e che servirebbe ai bianconeri di evitare di perdere il calciatore a parametro zero la prossima estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

