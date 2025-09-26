In Inghilterra Vlahovic continua a piacere, destino segnato alla Juve nonostante tutto: l’operazione che a gennaio può accontentare diversi interessi L’inizio di stagione, in casa Juventus, ha sovvertito diversi pronostici. Facendo riscoprire, contro tutto e tutti, un Dusan Vlahovic protagonista, capace di mettersi al servizio della squadra e trascinarla in alcuni momenti, avendo avuto un impatto considerevole con le quattro reti realizzate fino a questo momento. Il centravanti con la valigia per tutta l’estate, fischiato abbondantemente dai tifosi allo Stadium nella tradizionale amichevole in famiglia con la Next Gen, ha ritrovato feeling con la porta e con la maglia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Vlahovic verso Londra: saluti alla Juve con lo scambio