Il destino di Dusan Vlahovic è ancora un’incognita: andrà via a gennaio, o a parametro zero a giugno? Il serbo si è rivelato una riserva di lusso per la Juventus, e dalla Premier potrebbero affacciarsi delle proposte in vista del mercato invernale. Vlahovic è la riserva di lusso della Juventus, ma il club non cambia idea sul suo futuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: Il gioco dei 9 lascia spazio al Gioco dell’oca: alla Juventus va così e tornare al punto di partenza può apparire come una logica conseguenza di ciò che è accaduto in poco più di un mese della nuova stagione. In principio c’era un titolare, Jonathan David, un quasi titolare, Lois Openda, e una riserva, Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vlahovic una riserva di lusso alla Juventus, Chelsea o United potrebbero affondare il colpo a gennaio (Gazzetta)