Le cose tra Vlahovic e la Juventus pare non siano cambiate: a gennaio sarà addio perché senza rinnovo è difficile trattenerlo. Dusan oltretutto, dovesse dire addio in inverno, permetterebbe alla Juventus di risparmiare metà dello stipendio e saranno ben 6 i milioni tolti da gennaio in poi fino a giugno. Motivo per cui, occhio a quanto succederebbe, di nuovo, dopo la telenovela dell’ultima estate. Il bomber serbo ha dimostrato come alla Juventus possa ancora dire la sua, ma è chiaro che a queste cifre, si fa fatica a pensare che possa restare. Senza rinnovo – Vlahovic non lo vuole al ribasso – non può restare alla Juventus. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Vlahovic saluta in inverno: Tudor costretto ad una scelta fino a gennaio