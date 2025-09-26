Vlahovic Juventus un problema da 20 milioni che segna a raffica | dal possibile rinnovo alle sirene dalla Germania Cosa filtra sul futuro dell’attaccante serbo

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juventus, un problema da 20 milioni che segna a raffica: gli aggiornamenti sul futuro del numero 9. Sembra un paradosso, ma Dusan Vlahovic, l’uomo più decisivo di questo avvio di stagione, continua a rappresentare un “problema” per la Juventus. Un problema da 4 gol in 5 partite, ma anche un problema con un costo a bilancio da circa 20 milioni di euro lordi e un contratto in scadenza a giugno 2026 che il giocatore non ha intenzione di rinnovare. Una situazione complessa, che intreccia campo, bilancio e strategie future. Da un lato c’è il campo, dove il centravanti serbo, classe 2000, sta avendo un impatto devastante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic juventus un problema da 20 milioni che segna a raffica dal possibile rinnovo alle sirene dalla germania cosa filtra sul futuro dell8217attaccante serbo

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, un problema da 20 milioni che segna a raffica: dal possibile rinnovo alle sirene dalla Germania. Cosa filtra sul futuro dell’attaccante serbo

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

vlahovic juventus problema 20Juventus-Vlahovic, finisce male: ha deciso dove giocherà - E' stato il tormentone dell'ultima sessione di calciomercato estiva, ma ora si torna già a parlare tanto del futuro di Dusan Vlahovic che sembra essere arrivato alla fine del suo rapporto con la Juven ... Si legge su calciotoday.it

Juventus, Vlahovic gol e addio: si va verso la cessione a gennaio, il retroscena - La Juventus prepara l’addio a Vlahovic: Chelsea e United interessati per gennaio. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juventus Problema 20