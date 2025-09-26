Vlahovic Juventus, un problema da 20 milioni che segna a raffica: gli aggiornamenti sul futuro del numero 9. Sembra un paradosso, ma Dusan Vlahovic, l’uomo più decisivo di questo avvio di stagione, continua a rappresentare un “problema” per la Juventus. Un problema da 4 gol in 5 partite, ma anche un problema con un costo a bilancio da circa 20 milioni di euro lordi e un contratto in scadenza a giugno 2026 che il giocatore non ha intenzione di rinnovare. Una situazione complessa, che intreccia campo, bilancio e strategie future. Da un lato c’è il campo, dove il centravanti serbo, classe 2000, sta avendo un impatto devastante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, un problema da 20 milioni che segna a raffica: dal possibile rinnovo alle sirene dalla Germania. Cosa filtra sul futuro dell’attaccante serbo