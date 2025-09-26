Vlahovic Juve, la rottura sul rinnovo spinge all’addio: i bianconeri vogliono evitare il parametro zero, Chelsea e United alla finestra. Una decisione clamorosa, ma figlia di una logica stringente. Il calciomercato Juve ha deciso: Dusan Vlahovic è sul mercato. Nonostante un avvio di stagione da protagonista, con gol pesantissimi, la società bianconera avrebbe scelto di accelerare i tempi per la sua cessione, con l’obiettivo di evitare un addio a parametro zero a fine stagion e. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo potrebbe partire già nella finestra di mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, decisione clamorosa: il serbo adesso è sul mercato! Si punta alla cessione già a gennaio: due club interessati, le ultimissime