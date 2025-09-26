Vlahovic è meglio da subentrato? Tudor risponde così in conferenza stampa | poi fa questo annuncio sugli attaccanti della Juve

Vlahovic è meglio da subentrato? Tutte le dichiarazioni dell’allenatore sull’attaccante della Juve: ecco cosa ha detto. Un rebus tattico, un dubbio che lo stesso Igor Tudor ammette di non aver ancora risolto. Dusan Vlahovic rende di più partendo titolare o entrando a partita in corso? Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus ha risposto con grande onestà a una delle domande più dibattute tra i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando di star riflettendo sulla gestione del suo bomber. La questione nasce da un dato statistico quasi paradossale: in questo avvio di stagione, il centravanti serbo classe 2000 è stato letale soprattutto da subentrato, segnando ben 4 gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

