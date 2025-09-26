Vlahovic è meglio da subentrato? Tudor risponde così in conferenza stampa | poi fa questo annuncio sugli attaccanti della Juve
Vlahovic è meglio da subentrato? Tutte le dichiarazioni dell’allenatore sull’attaccante della Juve: ecco cosa ha detto. Un rebus tattico, un dubbio che lo stesso Igor Tudor ammette di non aver ancora risolto. Dusan Vlahovic rende di più partendo titolare o entrando a partita in corso? Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, l’allenatore della Juventus ha risposto con grande onestà a una delle domande più dibattute tra i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando di star riflettendo sulla gestione del suo bomber. La questione nasce da un dato statistico quasi paradossale: in questo avvio di stagione, il centravanti serbo classe 2000 è stato letale soprattutto da subentrato, segnando ben 4 gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - meglio
Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”
Kovacevic: "Vlahovic o David? Meglio Dusan. Deve lasciare la Juve, due squadre fanno al caso suo..."
Milan, secondo voi meglio Hojlund o Vlahovic?
#Balzarini ridisegna la #Juve «Vlahovic? Lo vedo meglio dalla panchina» - X Vai su X
“Vlahovic è meglio di David e di Openda”: questa l’opinione di Sandro Sabatini ? Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha sottolineato come la Juventus sia trainata attualmente dal serbo e da Yildiz, mentre sono presenti delle lacune nel reparto difensiv - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic è meglio da subentrato? Tudor risponde così in conferenza stampa: poi fa questo annuncio sugli attaccanti della Juve - Tudor si gode il suo bomber, consapevole di avere a disposizione un’arma letale sia dal primo minuto che a gara in corso. Da juventusnews24.com
Juventus, Vlahovic come Dr Jekyll e Mr Hyde: devastante da subentrante, doppio flop da titolare - L'attaccante bianconero delude contro il Verona, esattamente come contro l'Inter. Lo riporta msn.com