Vlahovic alla fine resta un problema perché fa da tappo

Openda e David frenati dal serbo in scadenza di contratto. La soluzione? Sempre la solita: la cessione.

Vlahovic Al-Hilal: nessuna offerta concreta per il bomber della Juve, ma la fine del mercato arabo dà una speranza al club bianconero! Occhio al dettaglio

Vlahovic Juventus, Pedullà è sicuro: «In un senso o nell’altro, la vicenda dovrà andare in porto entro la fine di questa sessione di mercato»

Baiano: “Per me alla fine Vlahovic andrà al Milan. Sarebbe …”

#Pistocchi e il dubbio sul mercato della #Juve: "Ma se giocasse #Vlahovic che fine farebbero…"

Buongiorno e buon giovedi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 18 settembre 2025 Tuttosport - "Vlahovic Juve, ora parliamoci" Corriere dello Sport -"Vai, Cristian!" Gazzetta dello Sport -"Bella testa"

"Vlahovic 99% resta alla Juve, Savona venduto in Premier": Comolli scatenato al sorteggio Champions! - Il dirigente dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport, ha innanzitutto commentato il percorso che attende la Juve in Champions, con sfide di cartello (e con tanti ex da affrontare come Pogba e ...

Juventus, Vlahovic è rinato ma lo stallo sul contratto resta: il dilemma di Tudor - Il pirotecnico inizio di stagione di Vlahovic non ha cambiato la situazione sul rinnovo di contratto con la Juventus: il serbo non vuole abbassarsi l'ingaggio.