Il nostro Emiliano Viviano non si tira mai indietro quando è il momento di esprimere un giudizio e senza fronzoli ha giudicato in maniera netta un allenatore della Serie A Viviano, lo abbiamo imparato a conoscere proprio su TvPlay nelle vesti di opinionista, non ha di certo paura di dire la sua in diretta. L’ex portiere, tra le altre di Sampdoria, Fiorentina e Ascoli, nell’ultima live in onda su YouTube ha parlato in maniera netta di un tecnico della Serie A. Emiliano Viviano durante la diretta di TvPlay (Screen diretta) – TvPlay.it Nel dettaglio Viviano ha così parlato di Fabregas e successivamente si è espresso anche su Davide Nicola: “ Fabregas parla davvero coinvolto dei calciatori giovani, si sente proprio e si evince dalle sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Viviano sicuro su un protagonista della Serie A: “Lui non è un grande allenatore”