Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Livorno

Affacciata sul Mar Tirreno come una sentinella di pietra e mattoni rossi, Livorno si rivela ai viaggiatori come una delle destinazioni più sorprendenti della Toscana. Lontana dai circuiti turistici più battuti, questa città portuale custodisce un'anima marinara autentica e una storia cosmopolita che l'ha resa unica nel panorama italiano. Fondata dai Medici nel XVI secolo come porto franco, Livorno ha sempre accolto mercanti, artisti e rifugiati da ogni angolo del Mediterraneo, forgiando un carattere multiculturale che ancora oggi permea le sue strade. La città si estende tra il mare e l'entroterra collinare, offrendo al visitatore un territorio ricco di contrasti: dai quartieri storici con i loro canali veneziani alle moderne infrastrutture portuali, dalle spiagge urbane ai borghi medievali dell'hinterland.

