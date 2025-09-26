Quanto sia ormai impossibile riuscire a sopravvivere a Napoli con un minimo di decente qualità di vita è esperienza quotidiana di ogni cittadino napoletano che, per residenza storica, si trova a sopravvivere nel centro storico più antico ma anche più ricco di inestimabili tesori d’arte del mondo, costituito da strade ancora sostanzialmente immodificate da circa 2500 anni. In questo breve post vi anticipo alcuni dati della relazione che sto scrivendo per dettagliare questo disastro urbanistico, ambientale e quindi sanitario che sta subendo Napoli, e che ha raggiunto il massimo sotto la non-amministrazione attuale Manfredi-Fico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vivi a Napoli e poi muori, per scarsa qualità della vita: con che coraggio ci si candida come politici ambientalisti?