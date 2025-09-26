GUALDO TADINO - Gli attesissimi Giochi de le Porte sono in arrivo. Prendono avvio oggi nell’acropoli cittadina, si concluderanno nel tardo pomeriggio di domenica con la disputa del Palio di San Michele Arcangelo. Si inizia alle 18 con l’arrivo nella piazza centrale dei cortei dei vivandieri, che portano in dono alle altre Porte assaggi delle proprie pietanze e dei prodotti di stagione della terra. Subito dopo c’è la consegna da parte del sindaco delle chiavi della città alle Porte; e si aprono le quattro taverne, ubicate in locali d’epoca, abbellite con arredi, molti dei quali sono reperti di archeologia artigianale: saranno frequentatissime sino alle ore piccole della notte, per gustare pietanze tradizionali e per vivere il clima effervescente dell’attesa della grande festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vivandieri, sbandieratori e tamburini: inizia la festa