Vittorio Sgarbi | Mia figlia Evelina vuole prendermi un tutore? Mi opporrò sto meglio e sposerò Sabrina Colle appena possibile

Il legali di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, hanno depositato l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegn o per l’ex sottosegretario alla Cultura, oggi sindaco di Arpino perché lui “ non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi ”.Già nella giornata di ieri 25 settembre, Vittorio Sgarbi aveva detto al Corriere che non c’è “ n iente di più falso ” e aveva aggiunto: “Ovviamente mi opporrò alla sua iniziativa giudiziaria. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziativa. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha”. E oggi il critico d’arte parla con il giornale di Via Solferino confermando che si opporrà: “Questa vicenda mi amareggia molto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vittorio Sgarbi: “Mia figlia Evelina vuole prendermi un tutore? Mi opporrò, sto meglio e sposerò Sabrina Colle appena possibile”

