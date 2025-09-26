Vittorio Sgarbi l’annuncio commuove gli italiani | tutti in lacrime

Personaggi tv. – Un commento fatto quasi per caso, ma capace di lasciare il segno: “Sabrina e io ci sposiamo”. Con queste parole, pronunciate con leggerezza e gioia, un noto critico d’arte ha svelato la sua intenzione di convolare a nozze con la compagna di una vita. L’annuncio arriva in un periodo non semplice. L’intellettuale, che circa sei mesi fa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un episodio di depressione, ha raccontato di essersi aggrappato proprio all’affetto della sua compagna per ritrovare energie e tornare alla vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

