Vittorio Sgarbi la figlia Evelina replica alle accuse | Sono rimasta molto colpita dalle menzogne per screditarmi | qualcuno pensa di trarne vantaggio

Il critico d’arte, per cui la primogenita aveva chiesto un amministratore di sostegno, sostiene che lei sia mossa solo da interessi economici: «Spera forse di trovare chissà quale bengodi». E annuncia le nozze con Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina replica alle accuse: «Sono rimasta molto colpita dalle menzogne per screditarmi: qualcuno pensa di trarne vantaggio»

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Masolino da Panicale

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

Vittorio Sgarbi: "Chiederò a mia figlia Evelina se vuole un'altra borsa Dior. Preferisce le scorciatoie" - X Vai su X

Vittorio Sgarbi "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". La pensa così la figlia Evelina che ha fatto depositare dai propri avvocati un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre - facebook.com Vai su Facebook

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina: «La mantengo e quindi vuole di più». La 25enne ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre - Evelina Sgarbi, la terza figlia di Vittorio Sgarbi, ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre. msn.com scrive

Botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e la figlia: lei chiede un amministratore di sostegno, lui si dichiara offeso - La giovane ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sollevando preoccupazion ... Scrive iodonna.it