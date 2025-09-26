Vittorio Sgarbi la figlia Evelina la borsa da 2.800 euro e l’annuncio | Mi sposo con Sabrina Colle

Sua figlia Evelina è «in cerca di visibilità» e soldi. Mentre lui è pronto a sposare la sua compagna Sabrina Colle. Con tutto ciò che ne consegue in termini di testamento ed eredità. Vittorio Sgarbi ha ricevuto la notifica dell’avvocato della figlia che chiede per lui la nomina di un amministratore di sostegno. Mentre lei e sua madre Barbara Hary hanno replicato a quell’ «esosa» pronunciato dal padre. «Sono rimasta molto colpita dalle menzogne e dalle cose palesemente false fatte trapelare sui giornali, al fine di screditare la mia persona e quella di mia madre Barbara, segno evidente che qualcuno pensa di trarre vantaggio da queste mistificazioni », dice lei. 🔗 Leggi su Open.online

