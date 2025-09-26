Vittorio Sgarbi | Amministratore di sostegno? Offeso da mia figlia sto bene e mi sposo

Il critico d'arte sei mesi fa venne ricoverato al Policlinico Gemelli per una forte sindrome depressiva, ma adesso dice di stare meglio: "Il treno si è rimesso in moto". E annuncia le nozze con Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vittorio Sgarbi: "Amministratore di sostegno? Offeso da mia figlia, sto bene e mi sposo"

