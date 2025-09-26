Vittorio Sgarbi | Amministratore di sostegno? Offeso da mia figlia sto bene e mi sposo

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il critico d'arte sei mesi fa venne ricoverato al Policlinico Gemelli per una forte sindrome depressiva, ma adesso dice di stare meglio: "Il treno si è rimesso in moto". E annuncia le nozze con Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vittorio sgarbi amministratore di sostegno offeso da mia figlia sto bene e mi sposo

© Tgcom24.mediaset.it - Vittorio Sgarbi: "Amministratore di sostegno? Offeso da mia figlia, sto bene e mi sposo"

In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi

Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Masolino da Panicale

Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni

Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”

vittorio sgarbi amministratore sostegnoVittorio Sgarbi sulla figlia Evelina, che ha chiesto per lui un amministratore di sostegno: «Lo ha fatto perché è esosa. La mantengo io, quindi vuole di più di quello che ... - La prima figlia del critico d’arte sostiene che il padre «non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi». Secondo vanityfair.it

vittorio sgarbi amministratore sostegnoVittorio Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno: “Non è più in grado di badare a se stesso” - La figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, ha fatto depositare dai propri avvocati un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Sgarbi Amministratore Sostegno