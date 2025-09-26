vittoria ritrovato il ragazzo sequestrato le immagini esclusive del tg1

Il Tg1 di Gian Marco Chiocci ha per primo dato la notizia del ritrovamento del diciassettenne sequestrato a Vittoria (Ragusa) da due uomini. Il ragazzo sta bene ed è stato portato nel Commissariato di polizia della città, dove ha raccontato agli inquirenti le dinamiche dell'accaduto. Il ragazzo, figlio di un noto commerciante, era stato rapito da due uomini dal volto coperto in pieno centro, di fronte ai suoi amici. L'hanno chiamato per nome e, minacciandolo con un'arma, l'hanno fatto salire con la forza a bordo di una Fiat Panda nera. Ai coetanei i malviventi hanno detto di stare tranquilli che non erano loro l'obiettivo del blitz, avvenuto alle 21. 🔗 Leggi su Iltempo.it

