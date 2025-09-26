Vittoria ritrovato e sta bene il 17enne sequestrato da banditi armati | esclusiva Tg1
È stato ritrovato e sta bene il 17enne sequestrato in provincia di Ragusa. A rivelarlo - in esclusiva - è il Tg1. Il ragazzo, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria, era stato rapito ieri sera da un commando di 4 uomini davanti a un gruppo di amici. I giovani erano stati avvicinati da due Fiat Panda. Da una delle due auto erano scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che avevano gridato il cognome del ragazzo e si erano avvicinati a lui. Il 17enne, a cui è stato coperto il volto, era stato costretto a salire in macchina. Un'azione ancora tutta da chiarire e su cui stanno indagando gli inquirenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vittoria - ritrovato
Ritrovato il ragazzo sequestrato ieri sera a Vittoria: il 17enne sta bene
Fine dell'incubo a Vittoria, ritrovato il 17enne rapito: sta bene
Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato portato via ieri sera da due uomini incappucciati
È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. Ansa / TINO ROMANO - facebook.com Vai su Facebook
È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. Ansa / TINO ROMANO - X Vai su X
Ritrovato il ragazzo sequestrato, sta bene. E' arrivato in commissariato in auto con un amico - Il diciassettenne sarebbe arrivato questa sera davanti al commissariato di polizia in automobile con un amico. ansa.it scrive
Vittoria, ritrovato il ragazzo rapito: sta bene, ma è giallo sul sequestro - Il diciassettenne rapito ieri sera a Vittoria è stato ritrovato dalla polizia e portato in commissariato. Secondo lasicilia.it