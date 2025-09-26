Vittoria ritrovato e sta bene il 17enne sequestrato da banditi armati | esclusiva Tg1

È stato ritrovato e sta bene il 17enne sequestrato in provincia di Ragusa. A rivelarlo - in esclusiva - è il Tg1. Il ragazzo, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria, era stato rapito ieri sera da un commando di 4 uomini davanti a un gruppo di amici. I giovani erano stati avvicinati da due Fiat Panda. Da una delle due auto erano scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che avevano gridato il cognome del ragazzo e si erano avvicinati a lui. Il 17enne, a cui è stato coperto il volto, era stato costretto a salire in macchina. Un'azione ancora tutta da chiarire e su cui stanno indagando gli inquirenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

