Vittoria RG 17enne rapito in piazza da banditi incappucciati e armati di pistola il sequestro davanti agli amici in pieno centro - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai presenti i rapitori hanno detto: “Non vi preoccupate, vogliamo solo lui”, lasciando intendere che il blitz organizzato nei dettagli Un ragazzo di 17 anni, figlio di un noto commerciante di Vittoria (Ragusa), è stato rapito ieri sera sotto gli occhi dei suoi amici in una piazzetta del rione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vittoria rg 17enne rapito in piazza da banditi incappucciati e armati di pistola il sequestro davanti agli amici in pieno centro video

© Ilgiornaleditalia.it - Vittoria (RG), 17enne rapito in piazza da banditi incappucciati e armati di pistola, il sequestro davanti agli amici in pieno centro - VIDEO

In questa notizia si parla di: vittoria - 17enne

Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria (Ragusa): un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati

Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria

17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici. “La criminalità ha alzato la posta”: cosa sappiamo finora

vittoria rg 17enne rapito17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici. “La criminalità ha alzato la posta”: cosa sappiamo finora - Un giovane di 17 anni figlio di un commerciante ortofrutticolo sequestrato in piazza a Vittoria in presenza degli amici. Secondo notizie.com

vittoria rg 17enne rapitoSequestro shock a Vittoria, giovane rapito sotto gli occhi dei coetanei - L'appello: "Chiunque abbia assistito ai fatti o possieda informazioni utili è invitato a contatta ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Rg 17enne Rapito