Vittoria giovane sequestrato sotto gli occhi dei coetanei | città sotto shock
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sequestro in piena serata. Una normale serata di ritrovo tra ragazzi, in una zona isolata ma abitualmente frequentata, si è trasformata in un incubo. Intorno alle 21:30, due uomini armati e incappucciati hanno sequestrato un giovane davanti a diversi testimoni. La notizia è stata diffusa dal giornalista Gianni Di Gennaro. La dinamica dell’agguato. Secondo le prime ricostruzioni, due Fiat Panda, una bianca e una nera, si sono avvicinate all’area. Dalla Panda nera sono scesi due individui con pistole in mano e volto coperto. Hanno chiamato il ragazzo per cognome, segno che sapevano esattamente chi cercare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati, è il figlio di un commerciante di Vittoria: choc vicino Ragusa - Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Da msn.com
Giovane sequestrato in piazza a Vittoria: è il figlio di un noto commerciante - Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Riporta ilsicilia.it