vittoria di savoia la figlia di emanuele filiberto debutta come attrice

Buon sangue non mente. E così Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto, ha deciso di seguire le orme di sua madre, l'attrice francese Clotilde Courau. Chi segue bene le vicende della famiglia reale italiana conosce da tempo la passione della Principessa per la recitazione ma ora è arrivata per la 21enne il tempo di debuttare in un grande e importante progetto, che potrebbe rappresentare una svolta importante per la sua carriera. Vittoria di Savoia attrice, è la protagonista del film Toi + Moi, seuls contre tous. Vittoria di Savoia, la primogenita di Emanuele Filiberto, è stata scelta come protagonista del film Toi + Moi, seuls contre tous.

