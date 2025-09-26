Vitorchiano sbalzi di tensione e black out | Individuato il motivo e programmato intervento

Interruzioni e sbalzi alla corrente elettrica a Vitorchiano, i tecnici Enel alla ricerca del guasto. Per questo il 30 settembre, per permettere i lavori alla linea, black out per buona parte del comune, con notevoli disagi a residenti e attività. Ad annunciarlo il sindaco Ruggero Grassotti."Enel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: vitorchiano - sbalzi

Black Out elettrici a Vitorchiano, Grassotti: individuata la possibile causa. Intervento Il 30 settembre - l'Amministrazione comunale di Vitorchiano è in costante contatto da settimane con Enel Distribuzione per risolvere al più presto le criticità sulla linea ... Da msn.com

Black out elettrici a Vitorchiano, Grassotti: “Individuata da Enel la possibile causa, intervento il 30 settembre” - “ Enel Distribuzione, a seguito di un monitoraggio sul campo, ha individuato una probabile causa delle frequenti interruzioni di energia elettrica e sbalzi di tensione che da alcune settimane stanno i ... Lo riporta tusciaup.com