Visioni condivise per attraversare le sfide del presente
Il tema della XXI edizione di LuBeC, Ponti di cultura, "significa dialogo, così importante in questi tempi, come ricordato in più occasioni da Leone XIV – spiega il presidente di Promo PA Fondazione, Gaetano Scognamiglio (nella foto in basso a sinistra) – L’ intelligenza artificiale poi, se ben applicata e utilizzata nel settore, può contribuire a far ampliare il perimetro delle connessioni attivate dalla cultura. LuBeC affronta questi temi in modo trasversale, sempre con l’attenzione all’innovazione e alla collaborazione pubblico-privato. In questo contesto si pongono la presentazione della piattaforma CALIBRO per valutare la compliance dei progetti culturali con gli obiettivi 2030, la presentazione del nuovo osservatorio sulla sostenibilità degli eventi culturali e – desidero sottolinearlo – un momento di confronto fra le istituzioni per favorire l’insediamento di imprese culturali e creative nei centri storici, anche per ipotizzare un modello alternativo alla monocultura del turismo per lo sviluppo delle città d’arte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: visioni - condivise
“SCHERMI – VISIONI CONDIVISE”, PROTOCOLLO D’INTESA TRA CROB E COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - facebook.com Vai su Facebook
“SCHERMI – VISIONI CONDIVISE”, PROTOCOLLO D’INTESA TRA CROB E COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - X Vai su X
Quali sfide per l’Ue in un mondo che cambia. La riflessione dell’amb. Castellaneta - I principali eventi di questi ultimi giorni ci sembrano confermare che stiamo attraversando un cambiamento strutturale e forse irreversibile di come vengono gestite le relazioni internazionali. Secondo formiche.net
Il centro che non c'è: politica, bisogni e la sfida di una nuova riconoscibilità - La politica del futuro dovrà essere una politica della sensibilità, capace di parlare senza gridare, di proporre senza imporre, di unire senza annullare le differenze Politica, bisogni e la sfida di u ... msn.com scrive