Il tema della XXI edizione di LuBeC, Ponti di cultura, "significa dialogo, così importante in questi tempi, come ricordato in più occasioni da Leone XIV – spiega il presidente di Promo PA Fondazione, Gaetano Scognamiglio (nella foto in basso a sinistra) – L’ intelligenza artificiale poi, se ben applicata e utilizzata nel settore, può contribuire a far ampliare il perimetro delle connessioni attivate dalla cultura. LuBeC affronta questi temi in modo trasversale, sempre con l’attenzione all’innovazione e alla collaborazione pubblico-privato. In questo contesto si pongono la presentazione della piattaforma CALIBRO per valutare la compliance dei progetti culturali con gli obiettivi 2030, la presentazione del nuovo osservatorio sulla sostenibilità degli eventi culturali e – desidero sottolinearlo – un momento di confronto fra le istituzioni per favorire l’insediamento di imprese culturali e creative nei centri storici, anche per ipotizzare un modello alternativo alla monocultura del turismo per lo sviluppo delle città d’arte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Visioni condivise per attraversare le sfide del presente