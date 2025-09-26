Vis al Benelli arriva il Gubbio reduce da un ko Ma occhio | ha quasi il doppio del punteggio

Una prova di forza per svoltare la stagione. Domani alle 17:30 al Benelli arriva un Gubbio che rispetto alla Vis di punti ne ha quasi il doppio, 11 gli umbri 6 i pesaresi, ma che proprio come lei è reduce da un ko nell’ ultima di campionato. Per la formazione di mister Di Carlo la sconfitta è stata però di un’ entità ben diversa rispetto a quella dei pesaresi. A Campobasso il 3-4-1-2 umbro non si è infatti mai sgretolato ne dopo la perla di Leonetti alla mezz’ora ne dopo l’espulsione al minuto 54 del difensore Leonardo Baroncelli. Gli uomini di Di Carlo, a differenza dei biancorossi, hanno infatti tenuto testa fino all’ ultimo all’ avversario sfiorando sul finale la rete del pareggio con l’esperto bomber Andrea La Mantia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, al Benelli arriva il Gubbio reduce da un ko. Ma occhio: ha quasi il doppio del punteggio

