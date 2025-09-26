Violenza sulle donne nasce la staffetta del filo

Parmatoday.it | 26 set 2025

Nasce la “Staffetta del filo”, una nuova iniziativa a cura dei 44 comuni della Provincia di Parma che hanno aderito a “Il filo di Arianna”, la rete provinciale contro la violenza sulle donne costituitasi lo scorso 17 gennaio in Provincia.La presentazione ufficiale dell’iniziativa, questa mattina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

