Violenza sulle donne nasce la staffetta del filo

Nasce la “Staffetta del filo”, una nuova iniziativa a cura dei 44 comuni della Provincia di Parma che hanno aderito a “Il filo di Arianna”, la rete provinciale contro la violenza sulle donne costituitasi lo scorso 17 gennaio in Provincia.La presentazione ufficiale dell’iniziativa, questa mattina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

