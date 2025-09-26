Violenza sulle donne la Malatestiana e altre biblioteche diventano ' rifugi' | c' è un bollino rosso
La Biblioteca Malatestiana di Cesena, insieme agli hub bibliotecari Con.Te.Sto di Borello e Sant’Egidio, entra ufficialmente a far parte del progetto nazionale ‘i Rifugi’, diventando un punto di riferimento sicuro e riconoscibile per le donne che subiscono violenza e cercano ascolto, orientamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - donne
Milano, sentinelle anti-violenza sul lavoro: “Impariamo ad ascoltare le donne superando anche i nostri pregiudizi”
Moira Cucchi alla mostra di Venezia: un docufilm per dimostrare che la violenza sulle donne si può battere
Thomas Partey accusato di stupro e violenza dopo la denuncia di tre donne
Napoli alza la voce contro la violenza sulle donne in un grandioso concerto organizzato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila! Questa sera, 25 settembre 2025, in Piazza del Plebiscito, già sold out da giorni, la Fondazione Una Nessuna Centomila acc - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteca Malatestiana Cesena presidio contro violenza genere - Sto di Borello e Sant'Egidio diventano presidi contro la violenza di genere aderendo al progetto nazionale ... Segnala msn.com
Cesena, la Malatestiana biblioteca presidio contro la violenza di genere - La Biblioteca Malatestiana di Cesena, insieme agli hub bibliotecari Con. Come scrive corriereromagna.it