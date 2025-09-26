Violenza sulle donne la Malatestiana e altre biblioteche diventano ' rifugi' | c' è un bollino rosso

La Biblioteca Malatestiana di Cesena, insieme agli hub bibliotecari Con.Te.Sto di Borello e Sant’Egidio, entra ufficialmente a far parte del progetto nazionale ‘i Rifugi’, diventando un punto di riferimento sicuro e riconoscibile per le donne che subiscono violenza e cercano ascolto, orientamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it