Violenza sulle donne la Malatestiana e altre biblioteche diventano ' rifugi' | c' è un bollino rosso

Cesenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Malatestiana di Cesena, insieme agli hub bibliotecari Con.Te.Sto di Borello e Sant’Egidio, entra ufficialmente a far parte del progetto nazionale ‘i Rifugi’, diventando un punto di riferimento sicuro e riconoscibile per le donne che subiscono violenza e cercano ascolto, orientamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - donne

