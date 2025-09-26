Violenza e resilienza | incontro formativo gratuito all' Hotel Tonic
Si terrà sabato 11 ottobre, a Palermo, all'Hotel Tonic, l'incontro formativo incentrato sui temi della violenza, della depressione e della resilienza analizzati attraverso la scienza, le arti e la letteratura. Organizza l'evento lo studio di Psicoterapia e Psicodiagnostica della dottoressa Angela. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - resilienza
La forza delle donne nello sport è un simbolo di resilienza e ispirazione. Oggi, la Federazione Cricket Italiana si unisce nel dire: No alla violenza sulle donne. ? Insieme possiamo fare la differenza. Unitevi a noi per sostenere questa importante causa! #No - facebook.com Vai su Facebook
Violenza di genere e necessità di un futuro - Dalla violenza di genere possono nascere prospettive per il futuro: ne è convinta l’associazione urbinate Noidonne odv, che domani organizza un incontro aperto alla cittadinanza con la procuratrice di ... Scrive ilrestodelcarlino.it