Violento scontro tra camion e auto feriti due uomini e un bambino

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura nella serata di oggi all’incrocio tra via Novelli e via Ponte Valentino, dove si è verificato un grave incidente stradale. Una Fiat Punto, con a bordo due uomini e un bambino, si è scontrata con un camion e, dopo l’impatto, si è ribaltata sulla carreggiata. Il bilancio è di tre feriti, tra cui il minore. Tutti sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice di urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove i medici stanno valutando le loro condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato dal mancato rispetto della precedenza da parte della vettura, che si stava immettendo su via Ponte Valentino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violento scontro tra camion e auto, feriti due uomini e un bambino

In questa notizia si parla di: violento - scontro

