Violento schianto sulla Provinciale | 4 feriti

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schianto sulla Provinciale, 4 feriti. È quanto accaduto verso le 14,30 a San Potito Sannitico sulla Provinciale 290 all'altezza dell'incrocio con via Generale Izzo. Due vetture, una Fiat Panda e una Seat Ibiza, si sono scontrate. La Fiat Panda proveniva da Piedimonte Matese, l'altra vettura, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violento - schianto

Violento schianto con la moto: ragazzo lotta per la vita all'ospedale Civile

Violento schianto a Osnago tra camion e auto: gravemente feriti due anziani

Incidente alle porte di Milano, violento schianto frontale tra un tir e un’auto: un ferito grave.

Violento scontro sulla provinciale. Schianto in moto all’incrocio. Grave a Torrette un 28enne - Dopo essere stato stabilizzato all’ospedale di Civitanova Alta, il ragazzo è stato trasportato a bordo dell’eliambulanza all’ospedale ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Violento schianto sulla Ss 66, Taurisano-Ugento: trasportati in codice giallo i due conducenti feriti - L'impatto violento per cause ancor da chiarire si è verificato nel primo pomeriggio tra una Fiat 500 e una ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Violento Schianto Provinciale 4