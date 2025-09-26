Violento schianto sulla Provinciale | 4 feriti
Schianto sulla Provinciale, 4 feriti. È quanto accaduto verso le 14,30 a San Potito Sannitico sulla Provinciale 290 all'altezza dell'incrocio con via Generale Izzo. Due vetture, una Fiat Panda e una Seat Ibiza, si sono scontrate. La Fiat Panda proveniva da Piedimonte Matese, l'altra vettura, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
