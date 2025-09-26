Violentato dalla madre da piccolo crede che il fratello sia suo figlio e ottiene l'affidamento dal giudice

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26enne statunitense Logan Gifford è stato legalmente dichiarato il padre di suo fratello, un ragazzino disabile, dopo una lunga battaglia legale e un test del DNA che però non ha risolto il caso. LA decisione dei giudici è stata a favore del 26enne che già si prendeva cura del fratello dopo la rinuncia del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: violentato - madre

