Violenta lite in un bar di Isola del Liri | giovane ferito indagano i Carabinieri

Serata di tensione ieri in via Roma, dove un giovane è rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta all’interno di un noto bar della zona. L’episodio si è consumato poco dopo le 22:00 e ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118, che si sono trovati di fronte a una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: violenta - lite

Violenta lite finisce in tragedia: 29enne arrestato per omicidio

Livorno, trovato con la droga dopo una violenta lite in piazza Cavour: denunciato 26enne

Violenta lite in strada a Milano: uomo accoltellato al collo

Una lite violenta sfociata nel sangue: è questa la versione dell'imprenditore vinicolo Emanuele Ragnedda sull'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa da Palau lo scorso 11 settembre e ritrovata senza vita nella tenuta in Gallura del 41e - facebook.com Vai su Facebook

Figlio morì dopo violenta lite in famiglia: padre verso il patteggiamento a tre anni https://ift.tt/A5jPc1H https://ift.tt/fCPNpSt - X Vai su X

Lite davanti al bar, giovane ferito da taglierino - Lite nei pressi del Pala San Giacomo: giovane ferito con un taglierino, indagano i Carabinieri È terminata con l’intervento del 118 una violenta lite scoppiata nella notte tra venerdì e sabato scorso ... Secondo faxonline.it

Civitanova, violenta lite in un bar tra 4 ballerine di night: si sono azzuffate all’alba mentre facevano colazione - È stato necessario l’intervento del 118 e una delle contendenti ha dovuto far ... Si legge su corriereadriatico.it