Violato il divieto di avvicinamento interviene la Polizia | una donna agli arresti domiciliari
Nella giornata di mercoledì, il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di una donna, gravata da numerosi precedenti specifici, ritenuta responsabile di aver violato il provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Divieto di avvicinamento violato: in manette
Crollo via Mariti: in carcere ingegnere Melchiorre. L’accusa: violato divieto di esercizio della professione
Divieto di avvicinamento violato, un arresto a Imola
Un 50enne parmigiano è stato nuovamente denunciato per aver violato il divieto di avvicinamento e comunicazione con la moglie, che aveva già denunciato violenze e minacce. Nonostante l’allontanamento imposto dal giudice, ha tentato di contattarla crean - facebook.com Vai su Facebook
"Area vietata per giocare a pallone" A Murano 14 ragazzini sono stati multati perché hanno violato il divieto di giocare. In diretta a #Mattino5 parlano i genitori convocati in caserma. Cosa ne pensate? - X Vai su X
Viola il divieto di avvicinamento, va dai genitori e chiede ancora soldi: arrestata - Stanco dell’atteggiamento della figlia che ancora pretendeva denaro, l’anziano padre, vedendosela arrivare a casa, ha chiamato le forze dell’ordine. Si legge su umbria24.it
Cesena, viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie: 50enne in carcere - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 50enne, ritenuto presunto responsabile della violazione ... corriereromagna.it scrive