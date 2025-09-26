Violato il divieto di avvicinamento interviene la Polizia | una donna agli arresti domiciliari

Ravennatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di mercoledì, il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di una donna, gravata da numerosi precedenti specifici, ritenuta responsabile di aver violato il provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

