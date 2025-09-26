vinse la coppa campioni addio a vladimir jankovic

Il suo nome era legato indissolubilmente alla storia della pallavolo modenese. Con lui la Panini targata Philips aveva vinto la Coppa dei Campioni, l’ultimo trofeo internazionale vinto dalla proprietà modenese prima della cessione. Ci ha lasciato ieri all’età di 84 anni Vladimir Jankovic, giocatore, allenatore e grande maestro di sport. Prima leggenda della pallavolo croata, era stato una delle tante stelle del Mladost Zagabria negli anni ’60 e ’70. Braco, questo il suo soprannome, aveva anche collezionato 135 presenze con la nazionale croata, vincendo due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

