Vincitore della finale di big brother 27 svelato nella parte 2 dell’hoh

risultati della seconda fase del final head of household di big brother 27. La seconda parte della sfida finale per il titolo di Head of Household (HOH) di Big Brother 27 si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando i concorrenti e gli spettatori senza parole. La vittoria di questa fase determina chi affronterà l'ultima sfida durante la serata conclusiva, prevista per domenica 28 settembre. l'esito della seconda fase e le conseguenze sulla finale. I canali ufficiali delle live s hanno svelato che a conquistare la vittoria è stata una delle concorrenti più discusse di quest'edizione. Questa vittoria permette a due contendenti di affrontarsi nella terza e decisiva parte del HOH, che deciderà chi sarà il prossimo finalista e potenzialmente il vincitore dell'intera stagione.

