Ville storiche della Brianza tour culturali Alcune per prima volta
Iniziate tre intense settimane di visite guidate ed appuntamenti culturali in 90 Comuni della Lombardia: è l’edizione autunnale dell’iniziativa “Ville aperte in Brianza”. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: ville - storiche
Aste giudiziarie, occasioni di lusso. Ville storiche, casolari e boschi
Festival Decò, appuntamento alle Cenate per il tour delle ville storiche neretine
Roma, a settembre tornano le visite guidate tra ville storiche e parchi
Sabato 27 settembre ore 11 Villa Pamphilj Mens sana in corpore sana: rigenerarsi nelle ville storiche di Roma Un’esperienza unica dove arte, movimento e natura si incontrano. Inizieremo con una camminata cardio ed energica tra i viali alberati, acco - facebook.com Vai su Facebook
Ville Aperte in Brianza 2025: elenco dei luoghi da visitare e programma dell'edizione autunnale - Il programma autunnale di Ville Aperte in Brianza 2025 offre un ricco calendario di visite guidate, eventi speciali, concerti, degustazioni e attività dedicate ai bambini, con l’obiettivo di ... Secondo mentelocale.it
Ville Aperte in Brianza 2025 “ConVOI”: in arrivo l’Edizione Autunno - Ville Aperte in Brianza celebra anche i sapori del territorio: l’edizione 2025 promuove, per la prima volta, le eccellenze agroalimentari, dalle piccole produzioni artigianali alle realtà storiche ... Da ciaocomo.it