Villagrazia di Carini | all’istituto comprensivo Guttuso un corso Pnrr sulla valutazione e l’intelligenza artificiale

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso allIstituto Comprensivo Guttuso di Villagrazia di Carini, guidato dalla dirigente Valeria La Paglia, il corso di formazione Pnrr dal titolo “Pratiche innovative di verifica e valutazione degli apprendimenti anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Un percorso di 30 ore che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villagrazia - carini

Villagrazia di Carini, alla catacomba visite guidate con gli archeologi alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani

Festa della Madonna delle Grazie: a Villagrazia di Carini si ride con Stefano Piazza ed Ernesto Mariaponte

Alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani, visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini

Villagrazia di Carini: ex consigliere Gallina richiede interventi di manutenzione presso l’ Istituto Comprensivo R. Guttuso - Carini – Gallina ex presidente della terza Commissione Comunale richiede all’ Amministrazione di provvedere a promuovere i dovuti interventi di manutenzione presso l’ Istituto Comprensivo R. Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Villagrazia Carini All8217istituto Comprensivo