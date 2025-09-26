vigilia arezzo le scelte di bucchi in tre per due posti a centrocampo

Un’altra vigilia per l’Arezzo. Domani al Comunale arriva il Carpi e la sfida agli emiliani completa il mini ciclo di tre partite in otto giorni che chiude il mese di settembre. Al termine del quale si potrà tracciare un primo bilancio. Intanto c’è da concludere bene la settimana dopo la rimonta da urlo e batticuore sull’Amiata. Per farlo Bucchi è pronto ad affidarsi all’undici che offre le maggiori garanzie. Il turnover operato contro la Pianese non ha fornito risposte particolarmente confortanti sopratutto da parte di quei giocatori che erano al debutto da titolari. Arena, Meli e Varela non sono riusciti a sfruttare l’occasione offerta dal tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

