Vigili del fuoco concluso a Brindisi il corso regionale per soccorritori acquatici

Brindisireport.it | 26 set 2025

BRINDISI - Si è concluso oggi, presso il polo didattico di Brindisi, il corso regionale per soccorritori acquatici. L'importante percorso formativo ha visto la partecipazione di 20 discenti. I nuovi soccorritori provenivano da diverse province della regione, nello specifico da Brindisi, Bari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco

