Vieni qui ti ammazzo uomo accoltellato in piazza Umberto | arrestato 31enne

Prima avrebbe estratto un grosso coltello da cucina nascosto in un pantalone, poi sferrato un fendente urlando “vieni qua ti ammazzo, oggi devi morire”. E' la ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato che ha arrestato a Bari un cittadino algerino di 31 anni, accusato di tentato omicidio nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

