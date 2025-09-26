VIDEO | Via alla campagna di prevenzione per le giovani poliziotte contro il tumore al seno

Palermotoday.it | 26 set 2025

La divisa di tinge di rosa: la polizia sostiene le giovani poliziotte nella prevenzione del tumore al seno. Questa mattina nell’aula Bignone della Questura è stato presentato il progetto “Care for Caring”, una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno rivolta al personale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

